Bruna | chiuse le indagini sulla donna transgender picchiata dai vigili | due agenti accusati di falso

... ovvero. Secondo il loro racconto, la donna "mostrava nudità in presenza di donne e bambini e urinava davanti a tutti" e - dopo essere stata accompagnata in macchina per essere portata in ...Persone mute,nella loro riservatezza che non sanno renderci conto di come questo angolo ... si sono confrontati con i tecnici, hanno parlato con gli amministratori formazzini: il sindaco...

Manganellate alla donna trans Bruna, chiuse le indagini sui ghisa ... IL GIORNO

Bernardini il "visionario". Il mondo sul palcoscenico. Con le star e gli ... LA NAZIONE

Nuova diretta del Consigliere Massimo Ripepi, che ha parlato della questione Reggina dopo le parole di Brunetti in Consiglio Comunale di questa mattina e a poche ore dalla Commissione Controllo e Gara ...La Procura ha chiuso l’inchiesta sul fermo della trans brasiliana. Due dei tre agenti coinvolti sarebbero anche indagati per false dichiarazioni nel verbale ...