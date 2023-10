Brivido per Meloni e Giorgetti | il Parlamento voterà su uno scostamento di 38 | 5 miliardi in tre anni Ad aprile il governo andò sotto

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ammonta a 38,5di euro fra il 2023 e il 2025 lodi bilancio su cui Giorgiae il suo ministro dell’Economia, Giancarlo, chiederanno il voto del. Lo si deduce dalla relazione specifica allegata alla Nadef inviata in Senato e pubblicata martedì 3 ottobre 2023. La richiesta riguarda 23,5di manovra pura (3,2 nel 2023, 15,7 nel 2024 e 4,6 nel 2025), ma anche ulteriori 15di euro didi bilancio sul 2023 per il maggiore tiraggio «delle agevolazioni per i bonus edilizi». La cifra complessiva è assai alta, ma ben lontana da quella degli scostamenti da 113,6chiesti daldi Giuseppe Conte nel 2020, primo anno di pandemia. I 15 ...