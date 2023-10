Bradisismo | più di 50 terremoti nella notte

Leggi su ilblogdigio

(Di martedì 3 ottobre 2023)agitata per la terra flegrea: lo sciame sismico iniziatotarda serata di ieri, con un terremoto di magnitudo 4, con epicentro Agnano Pisciarelli, è proseguito tutta laed è tuttora in atto. Più di 50si sono prodotti in vari epicentri, il più significativo di magnitudo 2.2 è stato avvertito dalla Il Blog di Giò.