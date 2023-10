Borse in rosso Rendimento BTp decennale sui massimi al 4 | 9% | lo spread risale

Arretrano ancora ledel Vecchio Continente condizionate dai segnali di una politica monetaria ancora aggressiva su ... In scia ai future di Wall Street che indicano un'apertura in, il Ftse ...europee deboli e che ampliano le perdite a metà seduta. Milano la peggiore cede lo 0,86%. Non ... Piazza Affari al rallentatore: bene Mps, inle utility Sul listino milanese reggono Mps (+2,...

Le borse rosse per l'Autunno 2023 viste alle sfilate Harper's Bazaar Italia

Asia, borse in profondo rosso. Evergrande riapre e balza. La Rba mantiene i tassi invariati Milano Finanza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ott - Arretrano ancora le Borse del Vecchio Continente condizionate ... In scia ai future di Wall Street che indicano un'apertura in rosso, il Ftse Mib a ...Le Borse europee scalano le marce a metà seduta per le indicazioni che arrivano delle banche centrali e dopo i nuovi dati sull’andamento dell’inflazione nella zona Ocse – Spread in rialzo a 192 punti ...