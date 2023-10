(Di martedì 3 ottobre 2023)inper le Borse europee in scia alle Piazze asiatiche in rosso con i segnali di una Fed ancora falco.cede lo 0,52% con il Cac 40 a 7.031 punti. Francoforte perde lo 0,41% con ...

Le Borse europee gira no in calo con gli investitori che temono ad un ulteriore rallentamento della crescita economica, anche alla luce dei dati sulla ...

Avvio in flessione per le Borse europee in scia alle Piazze asiatiche in rosso con i segnali di una Fed ancora falco. Parigi cede lo 0,52% con il Cac 40 a 7.031 punti. Francoforte perde lo 0,41% con ...Lacinese è chiusa per le vacanze. Sul fronte immobiliare, le azioni di Evergrande sono ... leggi anche Brutte notizie pere Italia. La recessione industriale è già qui Anche la sterlina ...

Borsa: l'Europa apre in rialzo tra accordo Stati Uniti e Fed - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa: l'Europa in avvio è in flessione, Parigi -0,52% Alto Adige

A fine giornata di lunedì 2 ottobre, gli ordini hanno superato i 4 miliardi di euro con circa 162.500 contratti ... MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) ...Avvio in flessione per le Borse europee in scia alle Piazze asiatiche in rosso con i segnali di una Fed ancora falco. Parigi cede lo 0,52% con il Cac 40 a 7.031 punti. Francoforte perde lo 0,41% con ...