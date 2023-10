Boom Evergrande alla ripresa delle quotazioni a Hong Kong

(Di martedì 3 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Ritorno in fortissimo rialzo per le azioni diche riappaiono in contrattazioneBorsa di, a cinque giorni dsospensione del titolo...

Ritorno in fortissimo rialzo per le azioni di Evergrande che riappaiono in contrattazione alla Borsa di Hong Kong, a cinque giorni dalla sospensione del titolo alla notizia dell'inchiesta. Non si fermano i guai per Evergrande, il colosso del real estate più indebitato al mondo schiacciato da 327 miliardi di dollari di passività.

Le azioni di Evergrande hanno registrato un forte rialzo dopo la ripresa delle contrattazioni alla Borsa di Hong Kong, a seguito dell'inchiesta che ha coinvolto il fondatore. Il titolo è balzato del 3 ...Le azioni di Evergrande hanno fatto registrare un forte rialzo dopo essere tornate in contrattazione alla Borsa di Hong Kong, a cinque giorni dalla sospensione del titolo in seguito all'inchiesta che ...