Bollette | ipotesi proroga del mercato tutelato | di quanto

Leggi su quifinanza

(Di martedì 3 ottobre 2023) Mentre gli utenti ancora maggior tutela sono alla ricerca della tariffa più conveniente per il passaggio obbligato allibero di luce e gas, dal Governo arriva l’apertura verso unadel. L’è stata rivelata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al lavoro per cercare le coperture, e prevede la possibilità di un prolungamento di sei mesi, o fino a un anno, del regime a prezzi agevolati sulle. “È una valutazione che stiamo facendo in questi giorni” ha dichiarato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. L’diLa novità riguarderebbe gli oltre 15 milioni di utenti che usufruiscono del regime a maggior tutela e che dall’inizio del prossimo anno sarebbero costretti ad affidarsi a ...