(Di martedì 3 ottobre 2023) Inla bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di2023, chedel 4,8% rispetto ad agosto. Lo rende noto Area in un comunicato. L'aggiornamento complessivo...

...di gas delle famiglie - spiega il presidente Carlo Rienzi - A ciò si aggiunge la spada di Damocle della finemercato tutelato, che potrebbe determinare effetti negativi a cascata sulle...Il comitato Bonifica Sostenibile, che ha a lungo lottato contro gli aumenti delle tariffeconsorzio, ha attribuito queste"impazzite" al fatto che il Consorzio di bonifica Centro ha ...

Gas, le bollette salgono del 4,8 per cento. In un anno le famiglie spendono in media 1460 euro la Repubblica

Bollette del gas in aumento: +4,8% a settembre. «Spesa per le famiglie sale a 2091 euro all'anno» ilmessaggero.it

Spesa per famiglia su anno mobile -14% a 1.459 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 ott - In aumento la bolletta gas per la famiglia in tutela per i consumi di settembre, che sale del 4,8% ...Caldo anomalo almeno per altri 10 giorni in Italia, poi il fenomeno climatico 'El Nino' smusserà i picchi non solo nel nostro Paese.