Boateng | confessione shock su Messi | “cosa fui costretto a fare per giocare al Barca”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Kevin Princeha avuto una carriera decisamente particolare. Una meteora nei primi anni tra Hertha Berlino, Tottenham, Borussia Dortmund e Portsmouth, poi l’esplosione in Italia e lo scudetto con il Milan, per poi tornare a girovagare il mondo fra tante ombre e poche luci. Nel 2019, dopo buone esperienze fra Las Palmas, Eintracht Francoforte e metà stagione al Sassuolo, è addirittura passato al Barcellona. Una chiamata strana quella dei blaugrana per un calciatore che, nonostante i numeri buoni raccolti negli ultimi anni, sembrava ormai ben lontano dall’orbita di un club di alto livello. Una metà di stagione alquanto complessa. Il retroscena diParlando ai microfoni del podcast VIBE con FIVE di Rio Ferdinand, l’ex trequartista del Milan ha raccontato un particolare retroscena relativo alla sua esperienza in Catalogna. “Mi ricordo che, ...