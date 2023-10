Boateng | “Al Barça costretto a elogiare Messi | altrimenti non avrei giocato”

Poi, prosegue Kevin Prince: "Ho mentito perché era l'unico modo per indossare la maglia del Barcellona . Mi dispiace per i tifosi del, ma ho sempre tifato per il Real Madrid quando ero ...Poi, prosegue Kevin Prince: "Ho mentito perché era l'unico modo per indossare la maglia del Barcellona . Mi dispiace per i tifosi del, ma ho sempre tifato per il Real Madrid quando ero ...

Kevin-Prince Boateng si ritira: la nuova moglie, la ex Satta, Mandela, il futuro da rapper Corriere della Sera