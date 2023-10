(Di martedì 3 ottobre 2023) Per Bmw l’importante è riuscire a ridurre la CO2, “e questo si può raggiungere con tutte le forme di motorizzazione o di propulsione esistenti, purché efficienti”. Lo ha detto Massimiliano Di Silvestre, ad di Bmw Italia, a margine dellaCup 2023: il marchio bavarese, infatti, ne è partner globale e ha portato alle porte di Roma, oltre a una flotta a batterie e due nuovi modelli full electric,la Serie 5 con motorizzazioni diesel e benzina abbinatetecnologia mild hybrid e l’annuncio dell’arrivo di un suv a idrogeno. A dimostrazione del fatto che il principio cardine della strategia di sostenibilità, per BMW, è la. Elettrificazione declinata tanto nella flotta di 300 veicoli (elettrici e non) brandizzata “Cup”, quanto nei modelli presentati ...

... reo di aver commesso un errore in ripartenzaterza safety car quando arrivato alla curva ... Un weekend difficile sopratutto in qualifica per le, ma una buona solidità in gara aveva permesso a ...... quando il mezzo ha impattato contro un'auto , per cause ancora da accertare: i corpi dei due ragazzi sono stati sbalzati in aria, mentre la moto è finita contro unache venivadirezione ...

BMW, dalla Ryder Cup alla neutralità tecnologica. Che passa anche per l’idrogeno Il Fatto Quotidiano

BMW R1300GS: prezzo, foto, caratteristiche tecniche e tutto quello ... Moto.it

Dalla Neue Klasse definitiva (che però arriverà soltanto nel 2025) alle nuove X3 ed M5 e ai molti restyling, ecco i programmi BMW 2024 BMW ha un calendario novità auto 2024 abbastanza affollato, in ...vendo per scarso utilizzo R100R completamente restaurata . restauro 2020 classic cafe racer dell' officina Ottodrom di Roma. motore e frizione sbarcati e revisionati, dischi e pasticche ant nuovi, gom ...