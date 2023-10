Bimba di un anno cade dal terzo piano a Modena | «È in pericolo di vita» Era in casa con la mamma

(Di martedì 3 ottobre 2023) È ricoverata in gravi condizioni una bambina di uncaduta da una finestra di un appartamento al. La bambina è stata ricoverata in codice rosso al Policlinico die sarebbe indi. Secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile, che indaga sulla vicenda, la caduta sarebbe stata accidentale. Inal momento dell’incidente c’era la giovane madre della piccola. Leggi anche: Catania, scooter investe un padre con bimbo di sei mesi. Il piccolo è ricoverato in codice rosso Treviso, bimbo di 11 mesi morto nel lettino dell’asilo nido: indagate tre maestre per omicidio colposo Bimbo di 3 annidal balcone al secondo, la tragedia sfiorata ad Alessandria: ...

Il video di Local Team in cui il carabiniere tiene in braccio la bambina migrante ha emozionato l’Italia. Raporesenta come, al di là delle ...

Drammatico incidente stamane a Modena dove, poco dopo le 10:00, sulla strada Nazionale per Carpi, una bambina di poco più di unè precipitata dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo: le sue condizioni sarebbero molto gravi. La piccola è stata portata al Policlinico in codice rosso. Sull'accaduto ...Ferita anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in ... ha ripreso a correre quest'. Serve a far accrescere tra i ragazzi la consapevolezza delle ...

Bimba di un anno cade dal terzo piano a Modena: «È in pericolo di ... Open

Bimba di un anno sfugge al controllo della mamma e cade dalla ... Fanpage.it

Aumenta l'età media delle mamme italiane che arrivano a partorire al primo figlio in media oltre i 32 anni in un quadro dove continua il fenomeno della denatalità, evidente se si confrontano i 535.428 ...MODENA - Una bambina di un anno è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Modena dopo una caduta, accidentale secondo ...