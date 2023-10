Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno | la V edizione un evento internazionale e d’eccezione

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIl 21 ottobre apre i battenti al pubblico ladi. Giunta ormai alla sua quinta, la BACS (acronimo con cui la manifestazione è conosciuta in tutto il mondo) sarà nuovamente di casa a Palazzo Fruscione, in pieno centro storico. Oltre 200 artisti provenienti da tutto il mondo esporranno le proprie opere nel cuore del centro cittadino. Ladiè tra gli eventi non solo più apprezzati, ma anche tra quelli di maggior prestigioche può offrire la città. L’inaugurazione dellaè fissata per le 18:30 del 21 ottobre 2023 e sarà visitabile fino al 5 novembre. Si potrà accedere ...