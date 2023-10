Benevento | sterpaglie in fiamme a contrada Acquafredda

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNel primo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio diin, in prossimità del fiume Calore, a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avuto ragione delleche avevano avvolto la vegetazione incolta della zona. Già in passato leavevano interessato la pista ciclopedonale che costeggia il corso del fiume: nel 2017 si erano registrati danni per l’intero percorso. Nel caso odierno, però, il fuoco ha interessato un’area molto più modesta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

