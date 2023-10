Belve | seconda puntata con Francesca Fagnani che ospita Patty Pravo | Raoul Bova ed Emanuele Filiberto

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 3 ottobre 2023)per, conche intervisterà senza filtried, con Caterina Guzzanti stand-up Dopo l’esordio della scorsa settimana, secondo appuntamento con, in cui tornano i faccia a faccia in cuisi confronta, senza sconti, con ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. View this post on Instagram A post shared by RaiDue (@instarai2) Gli ospiti della...