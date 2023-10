“Belve” | Raoul Bova e le voci sull’omosessualità | la sua verità

Leggi su dilei

(Di martedì 3 ottobre 2023) È pronto a raccontare la sua, che ai microfoni di Francesca Fagnani si è aperto come non mai, parlando anche della sua presunta omosessualità: al’attore si è confessato a tutto tondo, parlando dell’ex moglie, dell’attuale compagna e dei pettegolezzi che da anni circolano sul suo conto.: il rapporto con l’ex moglie e la presunta omosessualità Ospite dinella puntata di martedì 3 ottobre,ha deciso di raccontarsi senza filtri, toccando anche argomenti spinosi, come la separazione dall’ex moglie Chiara Giordano dopo ben 13 anni di matrimonio e lesulla sua presunta omosessualità che si sono diffuse proprio in seguito alla loro rottura. È ...