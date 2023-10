Belve | Patty Pravo fa confessioni scottanti | «Ho provato tutte le droghe»

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tra gli ospiti della seconda puntata di, che andrà in onda su Rai2 questa sera, martedì 3 ottobre 2023, ci sarà anche. La cantante risponderà ale irriverenti domande della conduttrice Francesca Fagnani. Sulla pagina Twitter di Rai2, però, sono stati pubblicati alcuni filmati, volti a svelare in anteprima il contenuto dell'intervista. Durante il dialogo con la presentatrice, l'ospite ha fatto delledavvero. In particolar modo,si è soffermata sul tema della droga, che l'ha riguardata molto da vicino, ma non solo. La donna ha parlato della chirurgia plastica, facendo delle rivelazioni che hanno esilarato la padrona di casa, e anche di alcune «presenze» che era convinta di sentire in alcune case ...

L'artista ospite della seconda puntata, in onda oggi 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai2 Patty Pravo ospite della seconda puntata di Belve , in ...

(Adnkronos) – Patty Pravo ospite della seconda puntata di Belve , in onda oggi 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai2. L'artista si racconta a ...

L'artista ospite della seconda puntata, in onda oggi 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai2Pravo ospite della seconda puntata di, in onda oggi 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai2. L'artista si racconta a Francesca Fagnani e parla anche dei suoi amori , così tanti che quando ...Emanuele Filiberto si confessa a. Dalla cocaina ai tradimenti: principe senza filtri nel programma di Francesca Fagnani . La ... Oltre a lui, presenti in studio anchePravo e Raoul Bova. ...

Anticipazioni Belve, Patty Pravo: Mai rifatta. Droghe Chi è che fa ... Fanpage.it

A ''Belve'' Patty Pravo, Raoul Bova e Emanuele Filiberto Rai Storia

(Adnkronos) – Patty Pravo ospite della seconda puntata di Belve, in onda oggi 3 ottobre 2023 in prima serata su Rai2. L’artista si racconta a Francesca Fagnani e parla anche dei suoi amori, così tanti ...Francesca Fagnani non si espone sui suoi ospiti: "Lo dirò alla fine chi è stato il più difficile da intervistare" Stasera andrà in onda una nuova puntata ...