Belve | Patty Pravo e il suoi famosi “ritocchini” Ma lei smentisce | “Mai ricorsa al chirurgo”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma…Lo scambio di amicizia sui social tra Antonella Fiordelisi e Antonino SpinalbeseI genitori di Fedez preoccupati per il figlio, rompono il silenzio: Dobbiamo essere forti per lui, al secolo Nicoletta Strambelli, sarà ospite della seconda puntata, martedì 3 ottobre alle 21.20 su Rai 2, del programma televisivo. Durante la sua intervista la cantante ha risposto senza peli sulla lingua a tutte le domande di Francesca Fagnani, anche quelle più scomode tra abusi di droghe edalestetico. Masarà stata sincera al 100%? LEGGI ANCHE> Emanuele Filiberto ospite a: “I tradimenti tra me e Clotilde? Sì ci sono ...