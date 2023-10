Belen sta male | c' entra Stefano De Martino | Elio Lorenzoni sparito?

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 ottobre 2023) "Sono dimagrata sette chili, non è stato un periodo per niente facile per me. Ma ora sto cercando di mangiare come una pazza", sono state queste le parole dette daRodriguez quando le è stato chiesto come mai è dimagrita così tanto. Il periodo nero di cui parla è relativo all'ennesima separazione daDe. Da qualche settimana l'argentina si fa vedere con, uno degli imprenditori più affascinati del jet set. Sono apparsi in più occasioni innamorati, felici, ma a quanto pare ciò non basta. Dell'uomo nessuna traccia già da un paio di giorni. L'aspetto dista facendo allarmare fans e Vip che le esprimono vicinanza così come il forfait dato a Stasera C'è Cattelan senza una motivazione chiara. Come riporta Il Corriere della Sera, la sorella Cecilia ...