Beatrice Luzzi e Jane Alexander | scintille a distanza!

(Di martedì 3 ottobre 2023) Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion WeekFedez in ospedale, Giulia Salemi lo difende da alcuni commenti negativi degli hatersOriana torna dal suo amore Daniele, i gesti notturni che fanno gioire i fan della coppia GF 2023,continuano a punzecchiarsi a distanza: ecco le parole dell’attuale gieffina e quelle dell’ex vippona!, LE DUE ATTRICI A MUSO DURO-ha spiegato come mai si è arrabbiata quando Valentina Modini l’ha paragonata a, dicendo: “Quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice ho reagito in quel modo strano per un motivo preciso. Quella parte ...

L’attrice Beatrice Luzzi non ha preso bene il fatto di essere stata paragonata alla collega Jane Alexander. Non si sa per quale motivo si sia ...

Nella Casa del Grande Fratello , proprio in queste ore c’è stato un “ Gate ” che ha avuto come protagonista Elisa Di Rivombrosa , serie con Vittoria ...

Dopo l'ennesimo 'palo' di Heidi Baci in diretta al Grande Fratello , Massimiliano Varrese si è sfogato contro, proprio al termine della puntata andata in onda su Canale 5. Varrese sbotta: "fai finta che non esisto, bambina viziata!" Varrese si è intromesso in una discussione (pacifica)...approfondimento Grande Fratello,è la preferita. In 4 in nomination Al termine delle votazioni, otto concorrenti sono andati al ballottaggio senza eliminazione: Alex Schwazer, Arnold ...

Sembri Jane Alexander e Beatrice Luzzi si infastidisce, la collega: Scartata a un provino Fanpage.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi stizzita di essere paragonata a Jane Alexander: l'attrice risponde sui social! ComingSoon.it

Grande Fratello: chi vuoi salvare tra Arnold, Beatrice, Alex, Giselda, Letizia, Lorenzo, Valentina e Vittorio Il SONDAGGIO, vota!Elisa di Rivombrosa Gate al Grande Fratello: ecco perché Beatrice Luzzi non sopporta Jane Alexander, il fatto spiegato bene: video e screen.