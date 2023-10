Bce e Fed determinate a frenare l’inflazione | le prossime mosse

(Di martedì 3 ottobre 2023) Bce e Federal Reserve ancora unite da un comune nemico –– ma divise sul da farsi per il prossimo futuro. Se la BCE ha vestito i panni della “colomba” e continua a rassicurare gli investitori sul fatto che il recente rialzo è stato l’ultimo e che i tassi d’interesse hanno raggiunto un picco, la Fed mantiene un atteggiamento decisamente da “falco” e ribadisce di non aver ancora sparato tutte le munizioni e che potrebbe annunciare un altro aumento entro la fine dell’anno, a costo di alimentare una recessione. Decisioni che avranno inesorabilmente un impatto sull’andamento dei cambi, sull’economia e sull’equilibrio del mercato dei capitali. Lane ribadisce: Tassi hanno raggiunto un picco Philip Lane, capo economista della BCE, ha confermato che, oltre aver alzato i tassi di 450 punti base negli ultimi 10 mesi, il ritiro delle misure di quantitative easing ha ...

Oggi gli ha fatto eco, il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, che vede necessario... Anche in Europa, il capo economista della BCE, Philip Lane, ha ribadito che c'è ancora del lavoro... I mercati si aspettano che la BCE non effettui ulteriori rialzi in questo ciclo e, come negli Stati... L'indice di inflazione preferito dalla Fed, l'indice delle spese al consumo personali, è sceso...

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre riprende quota Piazza Affari, che mostra una frazionale salita. L'attenzione degli investitori resta concentrata ...Non solo tassi Treasuries. Occhio anche al trend dei rendimenti dei Bund e dei BTP. Oggi la tensione si smorza, ma l'attenti è d'obbligo.