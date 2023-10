Bayer Leverkusen | ufficiale il rinnovo di Jeremie Frimpong

Exequiel Palacios ha rinnova to il contratto con il Bayer Leverkusen : accordo fino al 2028 per l'argentino con le Aspirine.

Ilha trovato l'accordo per il rinnovo di Jeremie Frimpong: il difensore prolunga con le 'Aspirine' fino al 2028 Accordo raggiunto tra ile Jeremie Frimpong per il ...Illo ha acquistato dal club di Rio nell'aprile 2018 per 20 milioni di euro e nella sessione estiva di calciomercato volò in Germania. Calciomercato Inter e Napoli su Paulinho dell'...

UFFICIALE: Bayer Leverkusen, blindato un gioiello. Ecco il rinnovo di Frimpong TUTTO mercato WEB

Tottenham-Manchester United per un difensore del Bayer Leverkusen Calciomercato.com

Il Bayer Leverkusen ha trovato l’accordo per il rinnovo di Jeremie Frimpong: il difensore prolunga con le ‘Aspirine’ fino al 2028 Accordo raggiunto tra il Bayer Leverkusen e Jeremie Frimpong per il ...Svolta inattesa nel futuro di Xabi Alonso. Ecco dove allenerà lo spagnolo nella prossima stagione, niente Real.