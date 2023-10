Basket | EuroCup | Trento sconfitta all’esordio in Germania

(Di martedì 3 ottobre 2023) Inizia con unail cammino della Dolomiti Energianell’2023-2024. La squadra di coach Galbiati si è arresa al Ratiopharm Ulm per 80-70 nella prima sfida valevole per il gruppo B. Una partita equilibrata e che i campioni dihanno fatto loro nei minuti finali, sfruttando anche le troppe palle perse da parte della Dolomiti (addirittura ventiquattro). Anon è bastato un ottimo Davide Alviti, che è risultato il miglior marcatore della Dolomiti con 15 punti. In doppia cifra hanno chiuso anche Andrejs Grazulis (14), Kamar Baldwin (11) e Prentiss Hubb (10). Tedeschi, invece, trascinati dai 18 punti di Dakota Mathias e soprattutto dalla doppia doppia di Trevion Williams, autore di 13 punti e 16 rimbalzi (7 dei quali in attacco). Buon avvio di, che ...

I ragazzi di Galbiati proveranno a rifarsi il 10 ottobre alle 20, nell'esordio in casa incontro Bourg. Ulm invece giocherà in trasferta contro Gran Canaria.

Brutto esordio in EuroCup per il Cedevita Olimpija Ljubljana di coach Simone Pianigiani che esce sconfitta per 100-73 dalla trasferta israeliana contro l'Hapoel Tel Aviv. Xavier Munford guida i suoi ...