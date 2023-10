Barcellona | l’ex presidente Rosell sul caso Negreira | “Noi accusati di omicidio | ma non si sa dove sia la persona uccisa”

(Di martedì 3 ottobre 2023)delSandrorompe il silenzio dopo l’accusa di corruzione mossa dalla Guardia Civil spagnola nei confronti suoi e dei blaugrana per il cosiddetto “”, ovvero il presunto pagamento di 7,5 milioni alvicecapo degli arbitri della Liga che risale proprio alla gestione di. Intervenuto a Radio Catalunya,ha provato a smontare le accuse utilizzando un paragone piuttosto forte: “La Federazione ha già affermato che non c’è stata alcuna influenza sugli arbitri. Siamo stati accusato di, ma non si sasia il corpo o la. Ci hanno accusato senza prove, noi abbiamo ...

La Juventus intende affrettare i tempi per chiudere il prossimo colpo in difesa : l’ex Barcellona pronto a sbarcare a Torino Saranno settimane ...

Sergiño Dest , in prestito al Milan nella stagione 2022-2023, si trasferisce ufficialmente dal Barcellona al PSV. Ritorno in Olanda per lui

presidente delSandro Rosell rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo'accusa di corruzione mossa dalla Guardia Civil spagnola nei suoi confronti e nei confronti del club per ......i piloti del circus in una gara a Macao di Giulia Toninelli... ha cercato di delineare la bellezza e'assurdità della pista di ... Ma su una pista normale, diciamo ad esempio, in ...

Né Barcellona né Real, il Girona comanda la Liga con lo zampino di ... Fanpage.it