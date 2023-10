Barcellona e le accuse di corruzione | Rosell | «Abbiamo vinto per Messi e Iniesta | non per Negreira»

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’ex presidente delSandro, in carica dal 2010 al 2014, nel programma Tu Diràs di Rac1, ha parlato del caso, dopo essere stato inserito tra gli indagati perha dichiarato in merito a ciò: «avuto alun certo, un Busquets, un Jordi Alba, un, un Xavi, un Pep in panchina… dire che si vinceva perlo trovo davvero estremo. E dire che era un funzionario pubblico lo trovo estremo. La Rfef (Federcalcio spagnola) ha già detto che non ha avuto alcuna influenza sugli arbitri. Siamo stati accusati di omicidio, ma non si sa dove sia il corpo o la persona uccisa». Sulla, l’ex presidente del...

...a far discutere il caso in cui è coinvolto l'ex attaccante di Inter eSamuel Eto'o . Ormai ritiratosi dal calcio, l'ora presidente della Federcalcio camerunese ha risposto alle...- Sale altissima la tensione trae Siviglia : il motivo è il "caso Negreira", vale a dire ledi corruzione rivolte al club blaugrana . Uno scandalo che ha innescato le polemiche in Spagna e ha scatenato un durissimo ...

Barcellona nel caos, accuse durissime: "Ha corrotto gli arbitri per anni" Corriere dello Sport

Accuse di corruzione per il caso Negreira: il Barcellona potrebbe ... Quotidiano Sportivo

Il Barcellona ha definitivamente chiuso per il rinnovo di uno dei suoi gioielli più luminosi: Lamine Yamal firma fino al 2026. Da qualche tempo a questa parte in casa Barcellona brilla una stella molt ...Non sbaglia l'Atletico Madrid, ma che partita e che fatica al Wanda Metropolitano. I Colchoneros vincono l'ottava giornata di Liga battendo in rimonta il Cadice di Escalante. L'avvio ...