Barbara D' Urso lascia Londra e sorprende tutti | Inizia qui un nuovo capitolo della sua vita

(Di martedì 3 ottobre 2023) Oggi NotizieD'cambia rotta! Dopo aver salutato, la celebre conduttrice non è tornata in Italia. Dove si trova ora e cosa sta preparando? L'indizio arriva da un post sui suoi social. Scopriamo insieme dove potrebbere il suoD': addio, ma l'Italia può attendereD', il volto iconico di Mediaset, ha detto arrivederci a, ma non è tornata nel Bel Paese. È rimasta in Europa, ma in un luogo diverso. La curiosità dei fan è stata alimentata da una storia pubblicata sui suoi social network. Dopore la conduzione di Pomeriggio Cinque, show storico di Mediaset,ha deciso ...

Barbara d'Urso ha salutato momentaneamente Londra per sposta rsi in un'altra città europea L'articolo Barbara d’Urso lascia Londra e si sposta in ...

... il web si è scatenato: sui social in molti affermano, con tanto di simpatici meme, che l a nuova tinta e la messa in piega di Myrta Merlino sia liberamente ispirata a quella della d'. E in ...Aveva lasciato Milano subito dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset senza trovare spazio nel nuovo palinsesto. Nessuna parola, nessuna intervista.d', dopo oltre 15 anni alla conduzione di Pomeriggio5, ha lasciato Milano per stare un mese e mezzo a Londra. Da quello che sappiamo, Carmelita nazionale sarà a teatro (a Torino) con 'Taxi ...

Barbara d'Urso lascia Londra: "Si conclude un'esperienza molto ... Today.it

"Barbara d'Urso lascia Londra: scopri qual è la sua prossima ... Tendenzediviaggio

Incontrarsi sul red carpet, per certe celebs, è come guardarsi allo specchio. Di star che si somigliano, infatti, ce ne sono molte ...Stando alle più recenti indiscrezioni pare che Barbara d’Urso reciterà in una serie internazionale che andrà in onda su Netflix. Per questo dopo aver terminato il rapporto lavorativo con Mediaset si ...