Banksy a processo per diffamazione | la rivelazione del Daily Mail | l’artista atteso in tribunale a volto scoperto

Leggi su open.online

(Di martedì 3 ottobre 2023) Bansky èina Londra dove dovrà rispondere dell’accusa di. A riferirlo è ilin un articolo firmato da Richard Eden e Ekeabir Dye secondo cui il vero nome di Bansky è Robin Gunnigham, un uomo di 53 anni nato a Bristol dove ha studiato alla scuola pubblica. Il tabloid sostiene chesia imputato in unper. Nonostante i contorni della vicenda non siano ancora chiari né le motivazioni dell’accusa, davanti al giudice dovrebbe comparire anche un rappresentante della sua società Pest Control Ltd: «l’unico punto vendita per le nuove opere del», si legge sul sito. L’uomo che avrebbe avviato l’azione nei confronti di Bansky – stando a quanto scrive il tabloid inglese – ...