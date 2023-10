Avete già assunto i vostri dipendenti sintetici?

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 3 ottobre 2023) Cosa ci sarà dopo l’intelligenza artificiale generativa? Abbiamo visto per anni l’intelligenza artificiale applicata all’analisi dati, poi di colpo, meno di un anno fa, ha iniziato a generare contenuti e l’abbiamo denominata “generativa”. Il prossimo passo sarà quella “interattiva” secondo il cofondatore di Google DeepMind Mustafa Suleyman. Questi nuovi oggetti di intelligenza saranno agenti autonomi che parleranno con persone e macchine per raggiungere un obiettivo prefissato identificando i compiti da svolgere, eseguirli e ridefinirne le priorità nel tempo. Ad esempio potremmo mandare il nostro gemello sintetico a partecipare ad una riunione per prendere appunti, discutere e proporre e poi eseguire le attività decise. Ad oggi siamo ancora nella versione sperimentale con strumenti come Auto-GPT e BabyAGI e AgentGPT che tuttavia sono in grado di gestire obiettivi semplici e non sempre ...