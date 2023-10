ATP Pechino | Jannik Sinner sgretola le certezze di Alcaraz | ora è avanti nei precedenti

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) “Una partita praticamente perfetta“. In questo modo si è espresso Paolo Bertolucci in questi minuti su Twitter nel commentare la prestazione dinella semifinale dell’ATP500 di(Cina) contro Carlos. L’altoatesino ha dato conferma di avere le contromisure al gioco dell’iberico, conquistando il quarto successo in sette scontri diretti e portandosi in vantaggio 4-3 nel computo complessivo. Una vittoria che somiglia alle altre contro, ovvero andando ad affondare i colpi in risposta, mettendo a nudo una seconda di servizio non così efficace da parte dello spagnolo. Su questo dato,ha trovato il modo per ribaltare l’inerzia della partita, dopo un inizio titubante alla battuta. Trovando un minimo di stabilità anche con il fondamentale del servizio, ...