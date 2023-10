ATP Pechino | Jannik Sinner ritrova la bestia nera Medvedev | i precedenti con il russo

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Grande impresa dinella semifinale dell’ATP 500 di. Sul cemento cinese, l’italiano classe 2001 ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 al mondo) per 7-6(4) 6-1 in un’ora e 57 minuti di gioco e ha così strappato il pass per la sua 12ma finale in carriera. Grazie a questo magnifico successo, l’altoatesino si è anche preso la posizione numero 4 della classifica ATP (best ranking), diventando il terzo tennista (maschio) di sempre a riuscirci dopo Nicola Pietrangeli, che è arrivato fino al numero 3 (miglior risultato di sempre per un italiano), e Adriano Panatta. Ora il prossimo obiettivo per il nostro portacolori è la vittoria del titolo a, ma non sarà facile, perché per farcela il giovane azzurro dovrà sconfiggere domani in finale la sua, ...