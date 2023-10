ATP Pechino | Dario Puppo | “Sinner sa essere teatrale | non lo fa apposta Ma questi virus…”

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) La sfida che ci si attendeva. Oggi, non prima delle 13.30 italiane, Jannike Carlos Alcaraz si affronteranno nella seconda semifinale dell’ATP500 di(Cina). Sul cemento outdoor asiatico l’italiano va a caccia della Finale, ma dovrà vedersela contro il n.2 del mondo in un partita che si preannuncia molto interessante. Si tratta del settimo incrocio tra i due a livello ATP e il bilancio è di tre vittorie ciascuno. L’ultima affermazione è stata di Jannik a Miami (USA) nella primavera di quest’anno, anche in quel caso parliamo di penultimo atto. Al di là delle coincidenze, la partita di presenta complicata per l’altoatesino.ha affrontato un percorso complicato per i vari problemi di salute che ha avuto nel corso della settimana cinese. La crisi di vomito nell’incontro con Grigor Dimitrov è stata solo l’ultima ...