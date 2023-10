Atp Pechino 2023 | Medvedev in formato extra lusso | batte Zverev in due set e va in finale

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un Daniilin grande spolvero sconfigge in due set Alexandered è il primo finalista dell’ATP 500 di. Prestazione maiuscola da parte dell’attuale numero tre del ranking mondiale, che si impone contro unotutt’altro che arrendevole con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h e 26? di gioco. Il russo la vince da campione, dimostrandosi cinico nei momenti decisivi: 4/4 le palle break annullate all’avversario e la capacità di mettere a segno la zampata decisiva nel momento più opportuno sia nel primo che nel secondo parziale. 35esimain carriera, l’ottava stagionale, per il nativo di Mosca, che andrà a caccia del suo ventunesimo titolo contro il vincente di Alcaraz-Sinner. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Entrambi partono bene al ...