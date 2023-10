ATP Pechino 2023 | Daniil Medvedev | “Sono felice per la mia prestazione odierna | ho servito bene nei momenti cruciali”

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Grande successo pernella prima semifinale dell’ATP 500 di. Sul cemento cinese, il russo (testa di serie n.2) ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev (n.8 del seeding) per 6-4 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco e ha conquistato l’accesso alla finale. A sfidarlo domani per il titolo ci sarà il vincente della sfida tra l’italiano Jannik Sinner (n.6 del torneo) e il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz. “È stato tutto magnifico in questa semifinale. Il posto è spettacolare, quindi sarà fantastico giocare anche domani la partita per il titolo contro uno tra Sinner e Alcaraz”, ha affermatosubito dopo la sua vittoria davanti ai microfoni dell’ATP. Il russo classe 1996 ha poi parlato più specificatamente dell’incontro odierno: “davvero contento del ...