Atp e Wta Pechino 2023 | orari e ordine di gioco mercoledì 4 ottobre con finale Sinner-Medvedev

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il programma, l’die glidella giornata didel torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di, che vede in programma (non prima delle 13:30) lamaschile con Daniilche contenderà la vittoria del titolo al nostro Jannik. L’altoatesino arriva al settimo precedente col russo (fin qui 6-0 per) con l’euforia per il successo su Alcaraz e la certezza del best ranking al numero 4, come Adriano Panatta. Si tratta del miglior ranking per un italiano nell’era del computer, introdotto nel 1973. Prima del piatto forte, occhi puntati anche sul torneo Wta. La giornata inizia alle 06:00 con la sfida tra Jessica Pegula e Jelena Ostapenko. Di seguito, il programma della ...