ATP Astana 2023 | Adrian Mannarino rimonta Sebastian Korda ed è campione in Kazakistan

(Di martedì 3 ottobre 2023) Quasi incredibilmente, arriva a 35 anni la miglior stagione in carriera a livello di titoli per. Il francese, infatti, supera per 4-6 6-3 6-2nella finale dell’ATP 250 die sottrae così all’americano la possibilità di prendersi la prima gioia del, mentre è invece la seconda per il transalpino, che nella prossima graduatoria mondiale sarà numero 23, a un passo dal best ranking datato 2018. Primo set non subito di marca, perchéun paio di palle break se le guadagna nel secondo game, poi i turni di servizio iniziano a diventare sempre più un affare privato di chi dee scagliare giù la palla. La svolta arriva sul 4-4, con l’americano che riesce a vincere a 15 il nono game e poi, a seguire, anche ...

Adrian Mannarino supera in tre set Sebastian Korda e s i aggiudica il titolo dell'250 di, in Kazakhstan. Si trattava di un match tra due giocatori che hanno un rapporto piuttosto complicato con le finali. L'esperto tennista francese si presentava quest'oggi con un ...... che ora può vantare il penultimo atto in tutti gli Slam, tutti i Masters 1000 e tutti gli500 ... Adsi contendono il titolo il francese Adrian Mannarino [...] e lo statunitense Sebastian ...

Pronostici tennis oggi 3/10/2023: quote Atp Pechino e Astana Open Bwin News

Astana, 3 ott. - (Adnkronos) - Adrian Mannarino vince il torneo Atp 250 di Astana (cemento, montepremi 1.017.850 dollari). Il francese, numero 34 del mondo e 6 del seeding, supera in finale in rimonta ...Martedì 2 ottobre alle ore 11:30 (15:30 locali), sul cemento indoor del National Tennis Centre di Astana in Kazakistan, andrà in scena la finale del singolare ...