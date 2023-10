Assunzioni alRuggi | la Fials provinciale chiede una proroga della scadenza della graduatoria per completare l' iter delle selezioni

Nonostante le aspettative di numerosenel personale sanitario, la graduatoria non è stata completamente utilizzata. Infermieri che si trovano ancora in graduatoria rischiano ora di perdere ...Nonostante le aspettative di numerosenel personale sanitario, la graduatoria non è stata completamente utilizzata. Infermieri che si trovano ancora in graduatoria rischiano ora di perdere ...

Assunzioni alRuggi, la Fials provinciale chiede una proroga della ... Gazzetta di Salerno

Salerno, in programma due sospensioni idriche il 5 e 6 ottobre Irno24

Il segretario generale della Fials Salerno Carlo Lopopolo chiede una proroga della scadenza della graduatoria per garantire il completamento delle assunzioni all'azienda "Ruggi". A gennaio del prossim ...Brutta sorpresa per i proprietari di una Renault Clio, che avevano parcheggiato la propria vettura nei pressi dello stadio Arechi di Salerno. Ieri sera – come riporta il sito web ondanews.it – quando ...