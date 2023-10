Assistenza domiciliare per disabili a Ladispoli | pubblicate le graduatorie

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’Amministrazione informa che è stata pubblicata la graduatoria, aggiornata al 30 giugno 2023, dei beneficiari dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi domiciliari in favore di persone non autosufficienti contà gravissima approvata con la determinazione dirigenziale 1627 del 22 settembre 2023. Per la graduatoria e la determinazione dirigenziale clicca sul link qui sotto https://www.comunedi.it/ta-gravissima-pubblicata-la-graduatoria-aggiornata-dei-beneficiari-/notizia Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...