Assane Gnoukouri | dal derby con la maglia dell' Inter al rischio di espulsione dall' Italia

(Di martedì 3 ottobre 2023) “è stato portato inda minorenne con l’inganno e poi sfruttato, abbandonato e lasciato completamente da solo. È vittima di tratta”. Sono queste le parole’avvocato Michela Cucchetti, che si occupa di diritti degli immigrati, e che è al lavoro per tentare di evitare l’di(vero nome AlTraorè), in quanto irregolare. Nel recente passato del giovane classe ’96 ci sono 11 presenze in Serie A con l’, tra cui anche quella neldel 19 aprile del 2015. A raccontare la sua storia il quotidiano “Libertà” di Piacenza.

