Asl | domani screening oncologico e campagna vaccinale contro l’influenza

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione del lancio del “tour” per la prevenzione dei tumori, promosso dall’ASL Benevento su tutto il territorio provinciale, e dell’avvio dellastagionale, si terrà una giornata speciale dedicata alla promozione e all’informazione rivolta ai cittadini e alla Stampa. L’evento si svolgerà, mercoledì 4 ottobre alle ore 13:30, in Piazza San Modesto, a Benevento, presso il poliambulatorio mobile, dove saranno effettuati esami die somministrazione dei vaccini antinfluenzali. Il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Gennaro Volpe, illustrerà l’importanza della prevenzione nella lottai tumori e dell’adesione ai percorsi di...

L'evento si svolgerà, mercoledì 4 ottobre alle ore 13:30, in Piazza San Modesto, a Benevento,... Il Direttore Generale dell'Benevento, Gennaro Volpe, illustrerà l'importanza della prevenzione ...... incassa il benservito:dovrà risarcirla Attualità [ 23/06/2023 ] Lidi e 'parcheggi vietati', ...18 Redazione Sport 0 158 Appuntamento con la storiaper l'US Lecce cheaffronterà l'...

Asl, domani screening oncologico e campagna vaccinale contro l ... anteprima24.it

GIULIANOVA: DOMANI MESSA A DIMORA DI NUOVI ALBERI SU ... Abruzzoweb.it

L’evento si svolgerà domani, mercoledì 4 ottobre alle ore 13:30 ... Il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Gennaro Volpe, illustrerà l’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori e ...TERAMO – In merito all’ordinanza di non potabilità emessa in data odierna dal Comune di Teramo per la zona di Colleatterrato basso, si specifica che si tratta di una lieve non conformità ...