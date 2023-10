Ascolti TV | Lunedì 2 Ottobre 2023 Imma Tataranni svetta pur calando 25 2% – 4 | 1 mln | GF 17 9% 2 | 29 mln Niente da fare per Fake Show 3 7% | sale Presa Diretta 6 4%

(Di martedì 3 ottobre 2023) Gallo e Drago in3 (US) Nella serata di ieri,, su Rai1 la seconda puntata della terza stagione della fiction– Sostituto Procuratore ha appassionato 4.111.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.08 – la settima puntata di Grande Fratello ha raccolto davanti al video 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share (Night: .000 – %; Live: .000 – %). Su Rai2 il terzo appuntamento conha interessato 572.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia1 Attacco al Potere 2 ha intrattenuto 1.294.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 preceduto da una presentazione (.000 – %),ha raccolto davanti al video .000 spettatori ...

