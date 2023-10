Ascolti tv | Imma Tataranni vince il prime time con il 25 | 2% di share

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Il secondo appuntamento con '-Sostituto Procuratore', andato in onda il 2 ottobre 2023, ha consegnato a Rai1 il. La fiction, interpretata da Vanessa Scalera e tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, è risultato infatti il programma più visto della fascia con 4.111.000 telespettatori pari ad unodel 25,2% registrando picchi didel 30% nella fase finale della puntata quando sono stati sfiorati i 4.400.000 telespettatori (4milioni 368 mila) alle 22,26. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello' seguito da 2.292.000 (del 17,85%). Terzo posto per Italia 1 con il film 'Attacco al potere 2' che ha totalizzato 1.294.000 telespettatori e unodel 7,22%. Fuori dal podio su Rai3 ...