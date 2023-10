Ascolti tv ieri | Affari Tuoi e Mattino 5 News record | GF non va oltre 17%

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 3 ottobre 2023) Glitv dilunedì 2 ottobre 2023 hanno fatto registrare per la seconda puntata della terza stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 una media di 4.111.000 spettatori pari al 25.2%. Grande Fratello su Canale 5 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share. Flop Fake Show - Diffidate dalle Imitazioni su Rai2 con 572.000 spettatori pari al 3.7% di share. Si segnala l'ottimo risultato di PresaDiretta su Rai3 con 1.183.000, 6.4%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 Attacco al Potere II 1.294.000, 7.2% Rete 4 Quarta Repubblica 761.000, 5.6% di share La7 Amore Senza Confini – Beyond Borders 389.000, 2.3% Tv8 A-Team 212.000, 1.3% Nove Little Big Italy ha raccolto 203.000, 2.1%. IN AGGIORNAMENTO