Ascolti tv | i dati di lunedì 2 ottobre 2023

(Di martedì 3 ottobre 2023) Bene la fiction Rai Nella serata di ieri,, su Rai Uno la seconda puntata della terza stagione della fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore conquista ben 4.111.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale 5, l’appuntamento serale con il Grande Fratello si ferma a 2.292.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Rai2 Fake Show coinvolge 572.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia1 Attacco al Potere 2 regista 1.294.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 preceduto da una presentazione, Presa Diretta ha raccolto 1.183.000 spettatori, con uno share del 6.4% Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 761.000 spettatori con il 5.6% di share. Leggi anche: “Liberaci dal male”: trama del nuovo episodio di Imma Tataranni L'articolo proviene da 361 Magazine.

Rai 2, Tg Sport : 316.000 spettatori (3,3%);. Nove, Little Big Italy: 290.000 spettatori (2,5%);. La7, Uozzap! Classic : 94.000 spettatori (0,7%). I ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , domenica 1 ottobre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ...

Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 2 ottobre 2022, il Grande Fratello andato in onda con la sua settima puntata che si è dovuta ...

del preserale .tv, come funziona l'Auditel . La prima serata del 2 ottobre: vince Imma Tataranni. Ecco idella prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:...... #GrandeFratello scende sotto il 18% (17.9%) #AscoltiTv pic.twitter.com/CocTfou8kT Boomerissima (@Boomerissima) October 3, 2023GF di tutti gli appuntamenti Prima puntata Grande ...

Ascolti tv sabato 30 settembre: chi ha vinto tra Reazione a Catena e Tu Si Que Vales Fanpage.it

Ascolti tv, lunedì 2 ottobre 2023: Imma Tataranni 3 (25.2%), Grande Fratello (17.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Non decolla invece, come dimostrano i dati di ascolto relativi alla serata del 2 ottobre, il Grande Fratello, nonostante tutti gli accorgimenti presi, nonostante le manovre fatte, almeno per ora, ...«Ho ascoltato il presidente Conte promuovere una nostra “terza ... comodamente saliti sul carro del successo quando si era al 32%, io sono un attivista sin dai tempi dell’1%. E sono qui a combattere ...