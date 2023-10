Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 2 ottobre 2023

(Di martedì 3 ottobre 2023): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 ha totalizzato in media 4111 spettatori, 25,18% di share; su Canale5 la puntata del reality Grande Fratello ha avuto 2292 spettatori (share 17,85%). Il film Attacco al Potere 2 su Italia1 ha catturato 1294 spettatori (7,22%); su Rai2 il varietà Fake Show – Diffidate dalle imitazioni si è portato a casa 572 spettatori (3,69%), mentre il programma PresaDiretta su Rai3 ha interessato 1183 spettatori (6,44%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 761 spettatori ...

Ascolti TV: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri , domenica 1 ottobre 2023 , in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei ...

Ascolti TV – Nella prima serata di ieri, lunedì 2 ottobre 2022, il Grande Fratello andato in onda con la sua settima puntata che si è dovuta ...

Giulia Salemi alla presentazione della VB Chain di Victoria Beckham alla Paris Fashion Week Fedez in ospedale, Giulia Salemi lo ...

più attesi, quando si parla di, sono senza dubbio quelli del prime time. La serata di lunedì 2 ottobre ha visto ancora una volta il trionfo di Imma Tataranni : la fiction di Rai 1 , ...Imma Tatarrani 3 seconda puntata ha vinto la serata: tutti iAuditel E se il Grande Fratello non può certo ridere non riuscendo ad ottenere dei buonifino a tarda notte non può ...

Ascolti tv, lunedì 2 ottobre 2023: Imma Tataranni 3 (25.2%), Grande Fratello (17.9%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv e dati Auditel 2 ottobre: Imma Tataranni batte il Grande Fratello, Presadiretta giù dal podio Virgilio Notizie

Dopo gli ascolti delle canzoni (qui sotto i titoli con i nostri voti, che verranno approfonditi più tardi), è Padre Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano di Bologna a prendere la parola: “Lo ...Focus ascolti tv: Reazione a Catena domina il preserale, Imma Tataranni annienta il Grande Fratello. Male invece Insegno, Giusti e Balivo.