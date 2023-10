Argenziano Sidemast | ‘nuove terapie per alopecia areata molto efficaci’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) All’evento per la giornata nazionale, ‘far conoscere le cure ed educare gli esperti al loro uso’ “L’mi ha creato una enorme frustrazione perché” per anni, per risolvere questo problema, “ci siamo inventati di tutto, e anche improvvisato”, senza risultati. “Oggi abbiamo delle novità straordinarie. Non risolvono completamente il problema ma ci andiamo vicino”, perché sono “efficaci”. A parlare è Giuseppe, presidente Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse (), intervenendo questa mattina a Roma, in occasione della Giornata nazionale dell’, ad un evento promosso dalle associazioni dei pazienti Aipaf, Anaa e Anmaa, in collaborazione con Fb&Associati, a cui hanno partecipato i ...