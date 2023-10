Arera | +4 | 8% la bolletta del gas a settembre

In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di agosto 2023, che sale del 2,3% rispetto a luglio. Lo rende noto Arera ...

... ecco quanto consumano i tuoi elettrodomestici Leggi Anche Decreto energia, le novità per le famiglie: dal bonus carburanti alla proroga degli sconti sulle bollette Il 28 settembre l'aveva ...AGI - Aumenta ladel gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre: l'ha stabilito un incremento del 4,8% rispetto ad agosto , determinato interamente dalla crescita della spesa per la ...

Aumento bollette, Besseghini (Arera) a Fanpage: È la nuova normalità, bisogna contenere i consumi Fanpage.it

Gas, Arera: nuovi aumenti in bolletta, +4,8% a settembre TGCOM

Milano, 3 ott. (askanews) – In aumento la bolletta gas per la famiglia tipo in tutela per i consumi di settembre 2023, che sale del 4,8% rispetto ad agosto. Lo comunica in una nota Arera, l’autorità d ...La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (ottobre 2022 - settembre 2023) è di 1.459 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 13,9% rispetto a un anno prima ...