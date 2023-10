Arbitro Lahoz | “Messi si è comportato molto male ai Mondiali”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 ottobre 2023) L’spagnolo Antoniotorna sul mondiale di Qatar 2022, che lo ha visto oggetto di polemiche per la direzione della gara tra Argentina e Olanda. Lionelsi era detto infuriato con la Fifa per ciò che era accaduto. A distanza di una decina di mesi dall’accesa sfida nei quarti di finale del Mondiale di Qatar 2022 tra Argentina e Olanda, vinta ai rigori dalla squadra sudamericana, parla l’Antonio Mateu, al centro delle polemiche per la direzione di gara di quel match. Lionel, già in combutta con l’allenatore degli orange Louis Van Gaal, arrivò a dichiarare nel post-partita che “la FIFA non può mettere uno così per una sfida del genere“. A far saltare i nervi a Leo era stata una punizione che ha portato al 2-2, concessa al 100° minuto di gioco. Il ...