Ar-Tex | Bellini | “Per noi l’asset più importante sono le persone”

(Di martedì 3 ottobre 2023) Moderne, competitive e sempre più rispettose della salute dellee dell’ambiente come la Ar-Tex. Le aziende della gomma e della plastica della Polymer Valley hanno aperto le porte dei propri stabilimenti per raccontare ai cittadini il loro lavoro e il grande impegno a tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente. L’iniziativa dal nome “Aziende Aperte”, organizzata dal Gruppo Materie Plastiche e Gomma di Confindustria Bergamo, si è aperta sabato 30 settembre e proseguirà sabato 7 ottobre con nuove aperture. Con oltre 1.700 visitatori e più di dieci aziende aderenti – Ar-Tex, Nts, Project For Building, Acerbis Italia, Gitis, Induplast Packaging Group, Oldrati Guarnizioni industriali, Plastik Group, Radici Novacips, Tecnogomma International, Valli Gestioni Ambientali e World Gasket Ellegi – la manifestazione mira a fare conoscere un comparto industriale ...