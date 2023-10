Approvare aiuti all’Ucraina diventerà sempre più complicato

... di convincere i repubblicani adun disegno di legge che include ulteriori 24 miliardi di dollari per l'Ucraina - insieme ad altre voci non correlate, come glistatunitensi per il ......portato il governo sull'orlo dello shutdown con il rifiuto dii finanziamenti federali senza pesanti tagli alla spesa. La stessa ala del partito si oppone anche all'invio di ulteriori...

Biden pressa i Repubblicani per concedere 6,2 miliardi di dollari all’Ucraina Linkiesta.it

L'accordo per evitare lo “shutdown” negli Stati Uniti mette a rischio ... Internazionale

Il Pentagono ha avvertito il Congresso dell'esaurimento dei fondi per sostituire le armi che gli Stati Uniti hanno inviato all'Ucraina, affermando che la ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Haiti, l'Onu approva l'invio di una forza internazionale per lotta a bande criminali ...