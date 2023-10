(Di martedì 3 ottobre 2023) Il 7 e 8la carovana dell’nell’oasi verde dell’Joy. Un villaggio emozionale ricco di balle di fieno dove respirare un’atmosfera d’altri tempi. Tra uno stand e un banco ecco anche improbabili artisti di strada e musica con suoni e ritmi di varie culture del mondo. Tante anche le attività per i più piccoli: dai laboratori creativi alla caccia al tesoro, dal trucca bimbi all’intrattenimento, oltre a un parco avventura con 12 percorsi tra gli alberi ed un Tree Village. ARTIGIANATO, VINTAGE, PIANTE RARE E FIORI- Lo shopping nel parco è all’insegna della botanica, di bigiotteria e gioielli, arazzi, borse, abiti gipsy e boho-chic, home decor, occhiali vintage, riciclo creativo, cosmetici e saponi bio naturali, profumatori per ambienti e candele. In ...

Torna a Roma l'imperdibile appuntamento con La Casa delle Farfalle , la speciale serra tropicale allestita da primavera nella nuova location a due passi dall'Antica, l'Park , il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma. Dopo il grande successo della scorsa primavera , infatti, La Casa delle Farfalle riapre per una speciale "ottobrata romana", dal 30 ...[ TUTTE LE INFORMAZIONI ] Hippie Market a Roma Torna l'Hippie Market all'Park, sita in via Annia Regilla 245. Sabato 23 e domenica 24 settembre, due giorni di amore incondizionato per l'...

Oktoberfest Roma all'Appia Joy Park RomaToday

Appia Joy Park - Il 7 e l'8 ottobre torna Hippie Market ... RomaDailyNews

Situata all’interno dell’Appia Joy Park, una zona verde di oltre 40 ettari a sud della città, la Casa delle Farfalle è un luogo unico che permette ai visitatori di entrare in contatto diretto con ...Torna a Roma l’imperdibile appuntamento con La Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita da primavera nella nuova location a due passi dall’Appia Antica, l’ Appia Joy Park, il nuovo ...